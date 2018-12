Nach Monaten mit extremem Niedrigwasser im Rhein droht nach Weihnachten eine kleine Hochwasserwelle. Die Pegelstände in Köln und Düsseldorf sind bis zum Mittag des Ersten Weihnachtsfeiertages binnen 24 Stunden um rund 1,2 Meter gestiegen. Das geht aus Zahlen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervor.

Im Bereich des Rheins in Nordrhein-Westfalen sind Maßnahmen für Hochwasserschutz zwar noch lange nicht notwendig. Rheinaufwärts sieht die Lage aber schon anders aus: Der Pegel Maxau bei Karlsruhe lag am Dienstagabend mit 7,18 Metern nur 32 Zentimeter unter dem Punkt, an dem dort die Schifffahrt eingestellt wird. Der Pegelstand soll dort in der Nacht zum Zweiten Weihnachtsfeiertag wieder sinken. Am Pegel Koblenz wird in der Nacht zum Donnerstag die Hochwasser-Warnstufe 1 erwartet.