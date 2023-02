Friedensglocke von Sänger Michael Patrick Kelly in Wuppertal ausgestellt

Die Glocke mitten in der Kirche ist der neue Selfie-Star - viele Wuppertaler wollen ein Foto mit der PeaceBell - und die Glocke durfte als Star auch schon auf die Bühne mit Michael Patrick Kelly. Der Sänger hat die Glocke mit einer Friedenstaube und der Botschaft " stoppt den Krieg " entworfen und mit auf seine Tournee genommen. Jetzt steht sie in der Laurentiuskirche.

Wuppertalerin hat sie in ihre Stadt gelockt

Die Glocke ist ein beliebtes Selfie-Motiv

Eine Frau aus Wuppertal hat Micheal Patrick Kelly und seine Friedensglocke auf Sylt gesehen. Sie war so begeistert, dass sie den Oberbürgermeister angesprochen hat, er möge die PeaceBell doch ins Tal holen. Dem sei dann sofort Werner Kleine von der Laurentiuskirche eingefallen. Der gelte als innovativ und bezeichnet sich selbst " im positiven Sinne als ein wenig verrückt ". Werner Kleine hat jetzt die PeaceBell nach Wuppertal in die Laurentiuskirche geholt. Es ist die originale Glocke, mit der der Sänger auf Tournee war. Sie bleibt hier bis Ende März. Doch auch danach solle es in Wuppertal eine PeaceBell geben.

Eine PeaceBell für Wuppertal

Es soll fünf weitere PeaceBell-Glocken geben – und eine davon soll dann für immer in Wuppertal stehen. Der genaue Standort wird noch gesucht. Die Kosten von etwa 35.000 Euro sollen über Spenden finanziert werden. In den kommenden Tagen wird auch Michael Patrick Kelly in Wuppertal erwartet. Er besucht seine Glocke regelmäßig an den verschiedenen Ausstellungsorten und wirbt für den Frieden.