Wie mehrere Medien übereinstimmend am Donnerstag berichten, hat die Insolvenz des großen Bordells zwei Gründe: Zum einen sind die laufenden Kosten sehr hoch. Das Pascha befindet sich in einem zehngeschossigen Hochhaus an der Hornstraße in Ehrenfeld. Auch müssen 60 Angestellte bezahlt werden - zum Beispiel Köche, Reinigungskräfte und Sicherheitsleute.

Zum anderen hat das Pascha seit Beginn der Corona-Krise keine Einnahmen mehr. Sex-Arbeit ist in NRW wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus verboten. Wie es mit dem Hochhaus an der Hornstraße jetzt weitergeht, ist noch unklar.

Stand: 03.09.2020, 09:06