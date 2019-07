Parookaville: Weeze vor dem Festival-Wochenende

In Weeze am Niederrhein laufen die letzten Vorbereitungen für das Parookaville-Festival 2019. Das dreitägige Festival startet am Freitag (19.07.2019). Auf rund 10 Bühnen treten über 300 Künstler auf, 85.000 Menschen werden an den drei Tagen erwartet. Das Motto: "Madness, love and pure happiness" - Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit.