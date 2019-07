Das war Parookaville 2019: Größer, bunter, gigantisch

Drei Tage lang feierten rund 85.000 Besucher, darunter 40.000 Camper, bis zum Sonntag (21.07.2019) beim Parookaville Festival in Weeze am Niederrhein, eines der größten Elektrodance Festivals in Deutschland. Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit: Unter diesem Motto feierten die "Bewohner" der fiktiven Stadt zum insgesamt 5. Mal am Airport Weeze.

Zehn Bühnen, 300 Künstler

Auf mehr als zehn Bühnen legten rund 300 Künstler auf – darunter viele international bekannte Elektro-DJ’s wie Felix Jaehn, Armin van Buuren und "The Chainsmokers". Vor der Parookaville-Mainstage feierten bis zu 40.000 "Bewohner". Eine normale Tageskarte für Besucher kostete zwischen 89 Euro und 109 Euro.

Das Highlight von Parookaville: die Ceremony. Hunderte Laser, Leuchten und eine ganze Menge Feuerwerk sorgten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.07.2019) für eine gigantische Show an der Mainstage. In jedem Jahr denken sich die Macher eine neue Show aus.

Daneben gab es zur Abkühlung ein großes Schwimmbad und einen Stadtwald zum Entspannen mit hunderten Lichtern in den Bäumen. Laut Veranstalter wurden im Parookaville-Supermarkt bis Sonntagnachmittag 40.000 Pizzen, 68 Tonnen Eiswürfel und 13.000 Bananen verkauft.