Zum internationalen Parking Day verwandeln sich am Freitag (21.09.2018) in vielen NRW -Städten die Parkplätze. Flächen, die sonst von Fahrzeugen belegt sind, sollen zu Mini-Cafés, breiten Radspuren, Spielwiesen, Kunsträumen oder Parks werden. Künstler und andere Aktivisten wollen damit die Städte lebenswerter machen.

Initiator ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). " Obwohl mehr als 40 Prozent der Haushalte ohne Auto leben, werden enorme Flächen für private Pkw reserviert ", kritisiert der Verband. Er fordert deswegen, einen Teil der Parkplätze abzuschaffen und das Parken teurer zu machen.

Schwerpunkte an Rhein und Ruhr

Ein Plakat wirbt in Münster für den Parking Day

Für den ADFC sind Düsseldorf, Essen und Bochum zentrale Aktionsmittelpunkte. In Köln werden Parkplätze an der Cäcilienstraße zu einem mobilen Büro. In Düsseldorf-Bilk wird ein Teil der Brunnenstraße zu Ruheoasen, Begegnungsplätzen und Bühnen. Überraschungen gibt es aber auch in Mönchengladbach, Neuss, Kerpen und – am Samstag – in Kaarst.

In Essen gibt es am Samstag eine "Shuttlekreistour", die die Parking Day-Standorte per Rad verbindet. Die Tour führt u.a. von Rüttenscheid über den Gruga-Radweg und durch die City.

Aachen und Bonn sind Rad-aktiv

In Aachen startet am Freitag um 20 Uhr die erste BikeNight. In Bonn werden Parkbuchten zu Chillout-Zonen. In Münster lautet das Motto " Rollrasen statt SUV ".

Startschuss in den USA

Der Parking Day wurde 2005 in San Francisco ins Leben gerufen und findet seitdem einmal jährlich weltweit am dritten Freitag im September statt. Bundesweit nehmen 25 Städte daran teil.