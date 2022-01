Parken in Bonn wohl bald deutlich teurer

Parken für zwei Euro pro Stunde im Bonner Zentrum? Damit wird es bald vorbei sein, wenn es nach dem Willen der Bonner Koalition geht, die eine Mehrheit im Rat hat. Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass die Menschen verstärkt zum Umsteigen aufs Rad oder den öffentlichen Personennahverkehr bewegt werden sollen.

Vier Euro pro Stunde in der City

Mit einem Änderungsantrag zur Parkraumstrategie liegen jetzt die Zahlen auf dem Tisch. Ab dem 1. Juni soll das Parken im Bereich des Bonner Zentrums auf Parkplätzen im öffentlichen Raum vier Euro pro Stunde kosten. Bisher kostet der Parkzettel pro Stunde zwischen zwei und 2,60 Euro.