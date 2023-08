Parken in Aachen wird teurer

Drei Euro pro Stunde - das sind 60 Cent mehr als bisher. Geparkt werden darf überhaupt maximal eine Stunde. Für Elektroautos gibt es eine Ausnahme - für sie gilt eine Höchstparkdauer von zwei Stunden. Auch außerhalb des Zentrums wird das Parken teurer: 1,50 Euro statt 1 Euro pro Stunde.

Stadt will weniger Suchverkehr

Parkscheinautomat in Aachen

Die Stadt setzt darauf, dass künftig mehr Autofahrer direkt ins Parkhaus fahren und nicht lange nach einem freien Parkplatz am Straßenrand suchen. Denn in den Parkhäusern der APAG , einem kommunalen Unternehmen, kostet eine Stunde Parken im Zentrum 2,50 Euro, also weniger als am Parkscheinautomaten.

Handelsverband Aachen-Düren-Köln mit einbezogen

Der Geschäftsführer des Handelsverbands Aachen-Düren-Köln, Jörg Hamel, sagt: " Die Parkgebühren sind nicht ausschlaggebend, ob jemand nach Aachen kommt ." Wichtig sei, was die Stadt zu bieten habe und dass das Zentrum gut erreichbar sei, egal ob mit Auto, Fahrrad, Bus oder zu Fuß. Positiv wertet der Geschäftsführer, dass die Stadt Aachen den Handelsverband in die Prozesse rund um die Mobilitätswende mit einbindet. Hamel: " Wir sind in allen Lenkungsgruppen vertreten. "

Auch das Bewohnerparken soll teurer werden

Das Bewohnerparken in Aachen kostet aktuell 30 Euro für ein Jahr. Viel zu wenig, sagt die Mehrheit im Stadtrat. Noch ist allerdings offen, wie eine Erhöhung sozial gerecht umgesetzt werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht hatte Mitte Juni eine Bewohnerpark-Gebührensatzung in Freiburg für unzulässig erklärt. Beanstandet wurden eine Staffelung nach Fahrzeuglänge und Ermäßigungen aus sozialen Gründen.

