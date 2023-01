Volle Hörsäle und begeisterte Studenten

Joseph Ratzinger (Papst Benedikt) als Professor an der Uni Bonn

Gewohnt hatte Joseph Ratzinger damals nur ein paar Minuten entfernt, in der Wurzerstraße 11. Heute erinnert eine Gedenktafel am Eingang an den berühmten ehemaligen Bewohner. Wenn er keine Gottesdienste abhielt, unterrichtete er als Professor an der Bonner Uni Fundamental-Theologie. Der Bonner Stadt-Dechant Wolfgang Picken hat ihn selbst erst später als Student in Rom erlebt, aber aus vielen Gesprächen weiß er, wie der gebürtige Bayer hier gefeiert wurde. „Die Hörsäle müssen voll gewesen sein. Er sprach einfach wie gedruckt.“ Joseph Ratzinger habe mit seinen Vorlesungen offenbar den Nerv der Zeit getroffen. Später sagt Benedikt XVI. über seine Zeit in Bonn, dass es „seine wichtigsten akademischen Jahre“ gewesen seien, erzählt der Stadtdechant. Der Papst habe regelrecht „Heimweh nach Bonn“ gehabt.

Beeindruckende Predigten