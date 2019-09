Land kritisiert Urteil aus Münster

In der rechtlichen Auseinandersetzung geht es auch um die Frage, bei welchen Stickstoffdioxid-Werten Fahrverbote unverhältnismäßig sind. Die Landesregierung argumentiert, in dem OVG -Urteil sei eine Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes nicht berücksichtigt worden, nach dem Fahrverbote bei Werten von maximal 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft in der Regel unverhältnismäßig seien.