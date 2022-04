Osterferienstart: Flughäfen am Niederrhein rechnen mit großem Andrang

So erwartet der Düsseldorfer Flughafen bis zum Ferienende rund 800.000 Fluggäste sowie etwa 6000 Starts und Landungen. Allein am ersten Ferienwochenende sollen es 150.000 Fluggäste werden. Das seien zwar fünf Mal so viele wie im Vorjahr, aber noch lange nicht Normalbetriebszahlen.

Lieblingsziele im Süden sind beispielsweise Mallorca und Ägypten

"Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Passagiere nach zwei Jahren Pandemie wieder die Welt entdecken und sich in wärmeren Gefilden entspannen wollen. Unsere Gäste zieht es vor allem in die Sonne und zu den Warmwasserzielen Mallorca, Antalya, Dubai, Hurghada und Gran Canaria “, sagt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports. In Spitzenzeiten werde man durchaus wieder das Niveau von 2019 erreichen, so Schnalke weiter.

Auch Weeze rechnet mit mehr Fluggästen