Kretschmann mit Orden wider den tierischen Ernst geehrt

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Samstagabend (27.01.2018) in Aachen für Humor und Menschlichkeit im Amt den Orden wider den tierischen Ernst erhalten. Mit seinem feinen Humor sei er eine Leitfigur für die deutsche Politik, sagte der Chef des Aachener Karnevalsvereins, Werner Pfeil. Kretschmann sei so schlagfertig in der Sprache wie bedächtig in der Sache. "Oft versteht das Volk ihn sogar besser als die eigene Partei."

Wenn man merkt, dass es echt ist

1.200 Festgäste applaudierten der närrischen Antrittsrede, die Kretschmann im klassischen Anzug und mit Rittermütze vortrug, am Ende begeistert. Der Vorjahres-Ritter und Linken-Politiker Gregor Gysi hielt die Laudatio. Ein wichtiges Pfund von Politikern sei die Glaubwürdigkeit, die Authentizität, sagt Gysi. "Deshalb mag ich Sie besonders, wenn Sie unverhohlen Ihren Ärger über Dinge zeigen, die quer laufen - wenn Sie leicht cholerisch schimpfen." Man merke, dass das dann echt sei. Die ARD strahlt die Aufzeichnung der Festsitzung am 29. Januar aus.