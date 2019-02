Aachener Karnevalsorden für Ministerin Julia Klöckner

Aktive Karnevalistin

" Das ist eine ganz besondere Auszeichnung ", freute sich Julia Klöckner. " Eine gewisse wohlwollende Leichtigkeit im Umgang gepaart mit Ernsthaftigkeit in der Sache tut uns allen im Alltag gut ."

Julia Klöckner in Karnevals-Uniform

Schon zweimal - 2015 und 2018 - stand Klöckner bereits selbst in der Aachener Bütt. Sie ist seit ihrer Jugend im Karneval in Rheinland-Pfalz aktiv: in der Tanzgarde, in der Bütt, im Musikverein oder bei närrischen Umzügen.

Viele Promis auf der Bühne

Auf der Bühne stehen außerdem prominente Redner und Gäste wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Kabarettist Wilfried Schmickler, Sänger Bernd Stelter, Comedian Ingo Appelt und Hastenrath's Will mit seiner Kuh im Schlepptau. Neben dem AKV -Präsidenten Werner Pfeil wird auch Moderator und ARD -Tagesschau Sprecher Jens Riewa durch die Festsitzung im Aachener Eurogress führen.

Die Aachener Karnevalisten verleihen den Orden zum 70. Mal. Die aus Bad Kreuznach stammende Klöckner ist die sechste Frau, die den Orden "Wider den tierischen Ernst" erhält.