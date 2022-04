Opfer sexualisierter Gewalt: "Ich fühle mich einfach beschmutzt"

Finn (Name geändert) überrascht das Gericht mit seinem Wunsch, über die Konsequenzen des erlittenen Missbrauchs offen zu sprechen. Sich zu öffnen, und dann auch noch im Gerichtssaal - das ist mehr als eine Ausnahme. Er begründet das mit klaren Worten: " Hier wird viel gesagt, was passiert ist, aber nicht, was das bedeutet für mich ".

Finn berichtet vor dem Wuppertaler Landgericht.

Finn schildert den Angeklagten als Freund der Familie. Ein " Erwachsener, dem man vertraut ". Und das habe der 60-Jährige missbraucht. Laut Anklage auch in Finns Fall mehrfach, über Jahre. " Ich war den Situationen mit ihm ausgeliefert ". Der Angeklagte gestand zu Prozessbeginn alle vorgeworfenen Taten.

Öffnung und Verantwortung