Startenor Rolando Villazón kommt in der nächsten Spielzeit als Opernregisseur nach Düsseldorf. Villazón werde die Oper "I puritani" von Vincenzo Bellini inszenieren, kündigte Generalintendant Christoph Meyer am Dienstag (07.05.2019) an. Die Premiere ist am 18. Dezember.

Macbeth von Thalheimer im Mai

In der Saison 2019/20 kommt außerdem unter anderem Verdis "Macbeth" in der Regie von Michael Thalheimer auf die Bühne. Die Koproduktion mit der flämischen Oper in Belgien hat am 29. Mai 2020 Premiere.

Die Deutsche Oper am Rhein existiert als Theatergemeinschaft der Nachbarstädte Düsseldorf und Duisburg. In der kommenden Saison werden an beiden Häusern zehn Premieren gezeigt.

Letzte Spielzeit von Martin Schläpfer

In der Ballett-Sparte präsentiert Chefchoreograph Martin Schläpfer in seiner letzten Spielzeit wie in einem Rückblick eine Reihe seiner Arbeiten sowie Kreationen anderer Choreographen. Das Ballett studiert eine weitere Arbeit des Niederländers Hans van Manen ein, ebenso von William Forsythe und Uwe Scholz. Schläpfer (59) wird ab 2020 Direktor des Wiener Staatsballetts.