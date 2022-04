Homeschooling als Link in die Heimat: Ukrainische Schüler in NRW

Artem schaut konzentriert auf den kleinen Bildschirm seines Smartphones. Er sitzt an einem Holztisch in einer Flüchtlingsunterkunft in Aegidienberg, einem kleinen Ortsteil von Bad Honnef. Der Neunjährige hat gerade Ukrainisch-Unterricht in seiner alten Klasse aus Kiew.

Sein Vater Mochsen ist froh, dass der Onlineunterricht möglich ist. Er sei eine große Unterstützung für sie Eltern, aber auch für Artem selbst: " Er sitzt quasi zu Hause, hat keine Kontakte. Das ist sehr schlecht und schwer für ihn. Wenn er am Onlineunterricht teilnimmt, kann er so wenigstens mit anderen Kindern kommunizieren ."

Situation für Schüler sehr unterschiedlich

Unterricht ist Unterstützung für die Eltern

Die Situation der ukrainischen Kinder und Jugendlichen sei in NRW immer noch sehr unterschiedlich, berichten Schulleiter und ehrenamtliche Helfer. Ob und wie gut der Onlineunterricht funktioniert, hänge auch vom Alter der Schüler ab und davon, wie stark ihre Heimatregion vom Kriegsgeschehen betroffen ist. Wie viele ukrainische Geflüchtete in NRW aktuell Distanzunterricht aus ihrem Heimatland bekommen, dazu gibt es vom NRW -Schulministerium bisher weder Zahlen noch Schätzungen.

Was dagegen bekannt ist: Viele ukrainische Schüler seien aus ihrer Heimat mit Onlineunterricht vertraut und das nicht erst seit Corona, sagt die Bildungsforscherin Heike Roll von der Universität Duisburg-Essen: " Für Jugendliche kurz vor dem Abschluss ist gerade jetzt ukrainischer Unterricht wichtig. Für Jüngere ist es sinnvoll, sowohl Unterricht in deutschen Klassen als auch parallel Onlinestunden auf Ukrainisch zu haben. Wichtig ist dabei vor allem die Begleitung durch Fachkräfte. "

"Drehtür-Modell" könnte geflüchteten Schülern helfen

Unterricht in deutschen Klassen und parallel Onlinestunden auf Ukrainisch - Bildungsexperten sprechen dabei vom so genannten Drehtür-Modell. Es soll ukrainische Schüler hier integrieren, sie aber andererseits weiter auf ihre ukrainischen Abschlüsse vorbereiten.