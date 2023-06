Onlinebetrüger runieren Rentnerin

Martina Schreiber (Name geändert) kann es selbst kaum fassen, warum sie immer wieder Geld auf ausländische Konten überwiesen hat. Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen. Im Internet stößt sie auf eine Werbeanzeige. Dort wird suggeriert, Friedrich Merz habe in der Talkshow von Markus Lanz Kryptowährung als Anlageform für "den kleinen Mann" empfohlen.

Gefälschte Anzeige mit Promis

Sie klickt auf die "Werbung " und hat sofort Kontakt zu einem freundlichen Mann, der ihre Daten aufnimmt und dann an einen "Manager" weiterleitet. Er erklärt ihr, dass sie 250, 500, 750 oder 1.000 Euro anlegen könne. Kleinere Gewinne könne Martina Schreiber ansparen, um die nächste Stufe zu erreichen, oder sich auszahlen lassen. Das wirkt sehr bürokratisch, aber genau deshalb fasst die Rentnerin schnell Vertrauen zu dem Mann.

Wer einmal am Haken ist, zahlt normalerweise

"Genau das ist die Masche der meistens psychologisch geschickt handelnden Betrüger ", sagt Susanne Otto von der Polizei in Siegen. "Wer bei ersten Kontakt nicht sofort misstrauisch wird und auflegt, hat schon so gut wie verloren." So wie Martina Schreiber. Ihre 250 Euro Investition in Kryptowährung wirft schnell kleinere Gewinne ab. Mal sieben Euro, dann zehn Euro, einmal sogar 15 Euro. Der Kontaktmann hält ständig freundlichen Kontakt und hat schnell den Status des Bankmitarbeiters in einer örtlichen Filiale.

Immer wieder neue Forderungen

Die ehemalige Buchhalterin versteht selbst nicht, wie sie so reinfallen konnte

Plötzlich die freudige Nachricht: Bei einer Verlosung unter allen Anlegern hat Martina Schreiber 100.000 Euro gewonnen. Doch dann leider, leider, kann die Summe nicht einfach so ausgezahlt werden. Es sind Sicherheitsleistungen fällig, Anwaltskosten, eine Versicherung. Erst 3.500 Euro, anschließend 700 Euro, aber auch höhere Summen. Irgendwann sind die Ersparnisse der Rentnerin aufgebraucht und sie nimmt einen Kredit auf. Insgesamt überweist sie rund 25.000 Euro auf Konten ins Ausland.

Unbedingt Anzeige erstatten

"Ich bin 68 Jahre alt und habe als Buchhalterin gearbeitet. Ich weiß nicht, wie ich so dumm sein konnte, auf die Masche hereinzufallen" , sagt Martina Schreiber. Ein Vorwurf, den sich die meisten Betrugsopfer machen, erzählt Polizistin Susanne Otto. Viele schämen sich so sehr, dass sie noch nicht mal Anzeige erstatten. "Wir gehen deshalb von einer hohen Dunkelziffer aus." Martina Schreiber hat Anzeige erstattet. Ihr Geld wird sie aber wohl nicht wiederbekommen. Es wurde auf ausländische Konten überwiesen und von dort direkt weitergeleitet.

Ständig neue Betrugsmaschen