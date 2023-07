Mehr als 50 Sportarten beim Olympic Adventure Camp in Düsseldorf

Kinder und Jugendliche in Düsseldorf können sich in der letzten Woche der Sommerferien so richtig austoben: Das Mitmachprogramm für sechs- bis 21 -Jährige baut wieder seine Kletterstationen und Bewegungs-Parcours auf dem Apollo-Platz am Rheinufer auf.

Eine Woche lang mehr als 50 Sportangebote ausprobieren

Es ist für jeden etwas dabei

Das Programm reicht von Trendsportarten wie Golf, über Kurioses wie Zorbing oder AirTrack, bis zu Klassikern wie Basketball und Tennis. Auch Gladiatoren-Kämpfe und ein Gokart-Parcours sind am Start. Mutige ohne Höhenangst können das Piratennetz erklimmen oder ihre Kletterkünste beim Tauklettern ausprobieren.

Alle können mitmachen

Das Olympic Adventure Camp ist inklusiv: Die Angebote können auch von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung besucht werden.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 29.07.2023 auch im Radio auf WDR 2.