Spiele an 14 Standorten

Mehr als 80 Prozent der benötigten Sportstätten und Veranstaltungsorte in NRW seien heute schon vorhanden, erklärte Mronz. Neben Bonn kommen 13 weitere Austragungsorte in Frage, darunter Köln, Bochum, Leverkusen und Essen. Mit 115.000 Hotelbetten habe man zudem einen einmaligen Standortvorteil in Europa. Der Deutsche Olympische Sportbund will im kommenden Jahr über eine mögliche Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region entscheiden.