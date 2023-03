25 Jahre Ohrenkuss: Zeitschrift von Menschen mit Down-Syndrom

Vor 25 Jahren galt es noch als kleine Sensation: dass Menschen mit Down-Syndrom überhaupt lesen und schreiben können. Dieses Vorurteil hat die Bonner Humangenetikerin Katja de Bragança damals widerlegt. " Sie können lesen und schreiben lernen. Und wenn sie es möchten, können sie sich auch fantastisch ausdrücken, das ist das Besondere am Ohrenkuss ", erzählt sie. Ohrenkuss – so heißt das Magazin, das seitdem zweimal pro Jahr erscheint. Die aktuelle Ausgabe, die 50., beschäftigt sich monothematisch mit Freundschaft.

Sie schreiben selbst oder diktieren ihre Texte

Natalie Dedreux ist genauso alt wie das Magazin. Sie hat das Down-Syndrom, seit Jahren ist sie begeisterte Redakteurin beim Ohrenkuss. " Texte zu schreiben, ist für mich meine Leidenschaft, ich mache das sehr gerne. Für mich ist das hier wie eine Familie. Das macht einfach Spaß hier ", berichtet sie mit leuchtenden Augen.

Schreiben und Recherchieren sind Natalie Dedreux große Leidenschaften.

In den vergangen Jahrzehnten haben die Ohrenkuss-Autoren über vieles berichtet: in einem Heft ging es um die Ukraine, in einem anderen über Väter und eins hatte das Thema Ozeane. Alle Hefte sind hochwertig produziert, die Bilder immer von Profis fotografiert. An das erste Themen-Heft erinnert sich Katja de Bragança noch ganz besonders: " Ursprünglich sollten es ja nur vier Hefte werden. Wir haben uns also überlegt, was sind die wichtigsten Themen. Das wichtigste Thema ist die Liebe und das zweitwichtigste Thema ist Essen ", erinnert sie sich.

Natalie Dedreux schreibt ihre Texte manchmal mit der Hand, manchmal diktiert sie sie auch. Wie den Text, den sie für das aktuelle Heft verfasst hat: " Freundschaft ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das heißt: Freunde wieder treffen. Und das heißt auch: Ich möchte mich gerne mit den Ukrainern treffen. Und Freundschaft bedeutet auch für mich, dass die Ukrainer hierher kommen. "

Viele Preise für den Ohrenkuss

Ohrenkuss ist weltweit die einzige Zeitschrift, die von Menschen mit Down-Syndrom verfasst wird. Für das Heft hat die Ohrenkuss-Redaktion jede Menge Preise bekommen: Vom Designpreis bis zum Jugendpreis oder dem Smart Hero Award. Katja de Bragança wurde für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Das Magazin verzichtet komplett auf Werbung und finanziert sich über Abos und Spenden.

Video starten, abbrechen mit Escape Aktivistin Natalie Dedreux Kölner Treff. . 09:11 Min. . UT . Verfügbar bis 07.10.2023. WDR.

Das Geheimrezept des Ohrenkuss ist, sich auf die Ideen der anderen einzulassen, verrät Katja de Bragança. "In den 25 Jahren habe ich total trainiert, offen zu sein für vermeintlich absurde Ideen, wo ich denke, 'wow, was für eine coole Idee! '", sagt sie. Und dieses Konzept wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.

Über dieses Thema berichten wir am 21. März 2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.