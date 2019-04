Ab nächstem Jahr gelten neue Aufnahmekriterien an den Offenen Ganztagsschulen. Wer sein Kind auf die nächstgelegene Grundschule schickt, wird bei den Plätzen für die Nachmittagsbetreuung bevorzugt.

Wer in Bonn eine Nachmittagsbetreuung für sein Kind benötigt, hat nur an der Grundschule gute Chancen, die dem Wohnort am nächsten liegt. Der Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung (28.03.2019) den neuen Kriterienkatalog festgelegt.

Die Wohnortnähe ist nun das wichtigste Kriterium. Erst danach spielt es zum Beispiel eine Rolle, ob beide Elternteile arbeiten und deswegen auf eine Nachmittagsbetreuung angewiesen sind. Ausgenommen sind Familien, in denen bereits ein Kind an einer entfernteren Grundschule betreut wird. In diesem Fall wird ein Geschwisterkind auf dieser Grundschule ebenfalls bevorzugt.