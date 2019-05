Offener Brief an Laschet fordert Erhalt von Tagebau-Dörfern

In einem offenen Brief haben 40 Organisationen und Bürgerinitiativen NRW -Ministerpräsident Laschet aufgerufen, die weitere Zerstörung der vom Tagebau bedrohten Dörfer und des Hambacher Waldes zu stoppen. Das teilte einer der Unterzeichner, der BUND , am Freitag (31.5.2019) mit.

Moratorium gefordert

Im Rheinischen Revier sollen noch sieben Dörfer dem Tagebau weichen. In dem Brief wird eine Bestandsgarantie für diese Orte und auch für den Hambacher Forst gefordert - zudem ein Moratorium, bis die politischen Entscheidungen zum Kohleausstieg getroffen sind.