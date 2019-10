Von Jakob zu Jacques - Offenbach-Ausstellung startet in Köln

In der Kölner Herz Jesu Kirche ist am Mittwochmorgen (23.10.2019) eine große Ausstellung zum 200. Geburtstag des Kölner Komponisten Jacques Offenbach eröffnet worden. Sie will eine ungewöhnliche Perspektive einnehmen: Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht die Werke und Leistungen Offenbachs als Musiker, sondern der Mensch mit seinen Beziehungen zu seiner Heimatstadt Köln.

Offenbach hatte mit seinen Eltern ganz in der Nähe der Herz Jesu Kirche am Zülpicher Platz in der Innenstadt gewohnt.