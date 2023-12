Ölfilm auf dem Rhein bei Düsseldorf: Ursache für Vergiftungserscheinungen bei Hunden?

Der Düsseldorfer Hundehalter Alexander Schmitt geht gerne mit seinem Jagdhund am Rhein spazieren. So auch vor einer Woche, als er mit ihm in Höhe der Rheinkniebrücke unterwegs war. Dabei geht sein Hund auch gerne mal ins Wasser und spielt mit dem angeschwemmten Treibgut, erzählte der Hundebesitzer dem WDR .

Hund hat nach Berührung mit Rheinwasser Krämpfe bekommen

Wenig später habe der Hund Krämpfe erlitten und habe am ganzen Körper gezittert, so der Halter. Nach einem Tierarztbesuch ging es ihm aber wieder besser. Alexander Schmitt berichtet auch von weiteren Hunden, denen es nach Spaziergängen am Rheinufer ähnlich ergangen sei.

Gut möglich, dass ein auf dem Fluss treibender Ölfilm dafür verantwortlich ist. Denn bereits am 7. Dezember hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen ( LANUV ) eine entsprechende Warnung herausgegeben. Demnach wurde im Neusser Hafen ein Ölfilm beobachtet, der sich über den Erftkanal Richtung Rhein ausbreitete. Das Ausmaß erstreckt sich nach Schätzungen auf einer Fläche von 1.000 mal 80 Metern.

Bilgenwasser könnte Ursache für Ölfilm auf dem Rhein sein

Die Umweltexperten des LANUV vermuten, dass es sich um illegal entsorgtes Bilgenwasser handelt. Bilgenwasser ist das Wasser, das sich an Bord von Binnenschiffen unterhalb des Motors in dem als Bilge bezeichneten Raum ansammelt.

Dort wird es durch herabtropfendes Öl, Treibstoff, Fett und sonstige Stoffe verunreinigt. Normalerweise muss dieses schadstoffreiche Abwasser speziell entsorgt werden. Auch ein leckgeschlagenes Frachtschiff, das im Neusser Hafenbecken festgemacht hatte, könnte die Ursache sein.

Ölsperren konnten wegen Witterung nicht ausgebracht werden

Ein Ausbringen von Ölsperren, um die Verbreitung der Stoffe zu stoppen, sei wegen der Witterung nicht möglich gewesen, heißt es in dem Bericht des LANUV . Der Verursacher des Ölfilms konnte zwar bislang noch nicht gefunden werden. Die Wasserschutzpolizei hat aber Proben des Ölfilms sichergestellt.

Probenuntersuchung soll Hinweise auf Verursacher bringen

Diese Proben werden derzeit in einem Duisburger Labor untersucht. Mit den Ergebnissen wird in den nächsten Tagen gerechnet. Davon erhoffen sich die Behörden Hinweise auf den Verursacher. Und dann sollte es auch Gewissheit darüber geben, ob die Vergiftungs-Symptome der Hunde mit der Verunreinigung zusammenhängen.

