Improvisieren gehört dazu

Nicht immer lief alles so, wie sie sich das gewünscht hat. 2013 wurde das Beueler Rathaus umgebaut, da musste improvisiert werden. Erst sollte der Rathaussturm am Rhein sein, dann kam das Hochwasser und sie mussten nochmal ausweichen. Da habe sie reichlich Nerven gelassen, sagt sie. Aber am Ende hat immer alles funktioniert.

Ina ist für uns die Weiberfastnacht

Morgen will sie also zum letzten Sturm antreten – nach 15 Jahren als Obermöhn, die Oberbürgermeisterin nochmal so richtig ärgern, der Wäscherprinzessin zum Schlüssel verhelfen. Das Abschiedstränchen könne sie aber bis Aschermittwoch zurückhalten, glaubt die 54 -Jährige. Schließlich habe sie sich den Termin ja bewusst zur 200-Jahrfeier des "Alten Beueler Damenkomitees“ ausgesucht.

Ihre Nachfolgerin Patty Burgunder steht schon in den Startlöchern. Die Wiewer in Bonn werden Obermöhn Ina aber vermissen, lieben ihre Schlagfertigkeit. "Ina ist für uns die Weiberfastnacht“ , sagt eine Mitstreiterin vom "Alten Beueler Damenkomitee“ .

Dem Karneval weiterhin treu

Vermissen werde Ina Harder selbst vor allem den Luxus, immer abgeholt und überall hingefahren zu werden, glaubt sie und lacht. Dem Karneval bleibt sie erhalten. Beim "Alten Beueler Damenkomitee" will sie auch in den nächsten Jahren auf der Bühne ihre kleinen Frechheiten los werden. Ihren 55. Geburtstag morgen hat sie erstmal ausgeblendet, sagt sie. Zu feiern gibt´s ja auch so genug.

Unsere Quelle:

Reporterin vor Ort