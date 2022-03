Oberlandesgericht Düsseldorf entscheidet über Geldautomaten in Ratingen

Das Oberlandesgericht will heute in der Berufung entscheiden, ob eine spanische Bank ihren Geldautomaten in einem Mehrfamilienhaus in der Ratinger Innenstadt abbauen muss. Anlass ist die Klage von Hauseigentümern - einem Ehepaar, dem zwei Drittel des Mehrfamilienhauses gehören.

Die Kläger fürchten, dass Kriminelle den Geldautomaten sprengen und so das Haus und seine Bewohner gefährden könnten. Sie fordern deshalb, dass der Bankautomat abgebaut wird.

Bank bekam in erster Instanz Recht

Die Bank weigert sich, das Gerät abzubauen und bekam in erster Instanz vor dem Düsseldorfer Landgericht Recht. In dem Streit gehe es nicht um die mögliche Gefahr einer Sprengung, sondern nur darum, ob der Automat überhaupt dort stehen darf, so das Gericht.