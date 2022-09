Preisabsprachen bei Schienen - NRW-Nahverkehrsbetriebe wollen Geld zurück

Laut Bundeskartellamt bestand das Schienenkartell in den Jahren 2001 bis 2011. Unklar ist aber, wie hoch die Preissteigerungen durch die Absprachen waren.

Bundesgerichtshof gibt Fall zurück an OLG Düsseldorf

Der Rechtsstreit hat bereits mehrere Instanzen hinter sich. Wegen verbotener Kartellabsprachen hatte das Bundeskartellamt 2013 an acht Unternehmen eine Geldbuße in Höhe von 97,64 Millionen Euro festgesetzt. 2020 forderte der Bundesgerichtshof Beweise über einen finanziellen Schaden der Kläger und darüber, wie hoch der ist. Deutschlands oberste Richter verwiesen das Verfahren zurück an das OLG Düsseldorf, das jetzt wieder am Zug ist. Ein Urteil wird Mitte Dezember erwartet.