Oberberger bei Einrad-WM in Grenoble

Grenoble ist noch bis zum Wochenende eine Stadt voller Einradfahrer. Allein 350 Männer und Frauen aus Deutschland haben sich für den WM-Start qualifiziert, fünf davon aus Reichshof und Nümbrecht. Die "Unicon" sollte schon vor zwei Jahren in der französischen Stadt stattfinden, fiel coronabedingt aber aus.

Tanzen auf dem Einrad

Swantje Wicker und Kim Höser in Grenoble

Für viele Menschen ist allein schon das Sitzen auf einem Einrad eine Herausforderung. Auf der WM in Grenoble messen sich 1000 Teilnehmer in vielen Disziplinen, die sie mit dem Einrad ausüben: Weit- und Hochsprung zählen dazu, Mannschaftssportarten, wie Basketball und Hockey, und auch eine Paar-Kür. Kim Höser und Swantje Wicker haben für den Einrad-Tanz lange geübt. Sie haben sich die Figuren überlegt, passende Musik dazu gesucht und die Kostüme gestaltet.

Silber für Reichshoferin