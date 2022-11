Mönchengladbach: Stadt entschuldigt sich bei Obdachlosen

Schon gut eine Woche ist es her, dass es in einer Unterführung der Heinrich-Sturm-Straße in Mönchengladbach gebrannt hat. Bei dem Brand ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Trotzdem beschäftigt der Vorfall die Stadt immer noch.

Stadt spricht von "Kommunikationspanne"

Am Mittwoch sollten in dem Tunnel, in dem auch Obdachlose übernachten, Holzpaletten, Einkaufswagen und Absperrbarken geräumt werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Das sei den Obdachlosen auch angekündigt worden. Alles als Nachbereitung des Brandes aus der Vorwoche.

Allerdings lief dabei nicht alles nach Plan. Stattdessen seien Kräfte des Ordnungsdienstes und der Abfallbetriebe bei dieser Aktion über das Ziel hinausgeschossen und hätten auch persönliche Gegenstände von Obdachlosen entsorgt.