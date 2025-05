Elke trägt eine graue Wollmütze, eine grüne Jacke, helle Jeans und weiße Sneaker. Mit ihrer Zigarette und der Coladose in der Hand sieht man ihr die Obdachlosigkeit nicht an. Doch Elke lebt seit mehr als einem Jahr auf der Straße und übernachtet jetzt häufig in der Einrichtung für obdachlose Frauen in Krefeld " Aufwind ".

Ursprünglich kommt Elke aus Mönchengladbach. Sie sagt, sie habe von öffentlichen Geldern gelebt, bekomme keinen Job und habe ihre Wohnung an ihre Söhne übergeben. Sie habe neu anfangen wollen, konnte aber nicht richtig Fuß fassen.

Wenn man den ganzen Tag auf der Straße ist, sich dann noch einen Job zu suchen - das lässt sich schwer miteinander vereinbaren, wenn man keinen Rückzugsort hat, so wie jetzt hier. Elke, lebt seit mehr als einem Jahr auf der Straße

„ Aufwind “ heißt jetzt Elkes neuer Rückzugsort. Sie besucht die Einrichtung für obdachlose Frauen im Krefelder Norden seit mehr als zwei Monaten täglich. Fotografiert werden möchte Elke nicht. Auch warum genau sie nicht bei ihren Söhnen lebt, lässt sie offen.

Obdachlose Frauen brauchen mehr Schutz

Jeanette Wullstein (l.) leitet die Einrichtung, Andrea Gerstl (r.) unterstützt sie dabei und berät die Frauen

Warum eine Einrichtung wie die in Krefeld überhaupt benötigt wird, erklärt Andrea Gerstl. Sie arbeitet seit fast zehn Jahren beim Sozialdienst katholischer Frauen, SkF , in der Prostituiertenhilfe in Krefeld. Der SkF betreibt auch die Einrichtung in Krefeld. Wohnunglosigkeit und Prostitution gingen oft Hand in Hand, sagt sie.

Frauen in der Wohnungslosigkeit sind häufig sexueller Gewalt ausgesetzt. Schlafplatz gegen Entgegenkommen der Frauen: Da möchten wir dagegensteuern. Andrea Gerstl, SkF Krefeld

Es gehe um Schutz und Sicherheit, einen " safe space " für die Frauen. Andrea Gerstl hat in der Einrichtung ein Büro. Dort berät sie die obdachlosen Frauen zum Beispiel zu sexueller Gesundheit, vermittelt sie zu Ärzten oder an das Gesundheitsamt.

Hier können die Frauen abschalten und runterkommen oder auch einschalten und sehen, was läuft

Das Angebot in der neuen Einrichtung in Krefeld ist groß. Neben den sechs Schlafplätzen gibt es einen Aufenthaltsraum, eine Küche und einen Außenbereich. Jeanette Wullstein ist die Leiterin. Sie erzählt, dass es anfangs Startschwierigkeiten gab, überhaupt Gäste zu finden.

Schlafplätze regelmäßig belegt

" Wir müssen verbindlich sein. Regelmäßig aufhaben zu festen Zeiten. Und dafür muss man dann auch Werbung machen, eine Marke bilden ", sagt Jeannette Wullstein. Das habe dank des Netzwerkes von Andrea Gerstl gut funktioniert. Inzwischen seien alle Schlafplätze regelmäßig belegt. Insgesamt arbeiten sieben Frauen in der Einrichtung. Dieses gebündelte Angebot von Frauen nur für Frauen gibt es bislang sehr selten in Deutschland.

Bei geschätzt zwischen 20 bis 30 Frauen, die auf Krefelds Straßen leben, sei das ein echter Erfolg, sagt Sabine Lauxen, Krefelds Sozialdezernentin. Sie sorgt dafür, dass das Projekt mit gut einer halben Million Euro dieses Jahr finanziert werden kann. Auch für das kommende Jahr sei man finanziell und personell erstmal gut aufgestellt.