Der frühere US -Präsident Barack Obama kommt zu einem Kurzbesuch am 4. April nach Köln. Der Friedensnobelpreisträger und Amtsvorgänger von Donald Trump wird auf einer privat organisierten Veranstaltung in der Kölner Arena sprechen. Das hat der Veranstalter am Freitag (08.03.2019) bekannt gegeben.

Dort wird er sich in einem einstündigen Interview auf der Bühne zu Zukunfts- und Führungsfragen in Politik und Gesellschaft äußern. Der Auftritt ist Teil eines sogenannten "World Leadership Summits", der von einer Kölner Agentur organisiert wird. Wer noch als Redner an der Veranstaltung teilnimmt, steht bisher nicht fest.

Tickets zwischen 90 und 5.000 Euro

Die Kölner Agentur verkauft jetzt rund 15.000 Karten für den Obama-Auftritt in der Arena. Die günstigsten Karten kosten im Vorverkauf knapp 90 Euro. Für die besten Plätze mit exklusivem Dinner und einem persönlichen Foto mit Barack Obama müssen Fans mehr als 5.000 Euro zahlen.

Wie viel Geld Obama für den Auftritt in Köln bekommt, ist nicht bekannt. Für eine Rede vor Bankern in New York soll Barack Obama vor zwei Jahren 400.000 Dollar bekommen haben. Das hatte die New York Times berichtet.