Am Versuchsgut Frankenforst der Uni Bonn hat sich am Montag (19.08.2019) die NRW -Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser über Möglichkeiten zur Verbesserung der Nutztierhaltung informiert. Die Aufzucht von Rindern, Hühnern und Schweinen soll in Zukunft umwelt- und tierwohlfreundlicher werden. NRW soll dabei als Modellregion für zukunftsfähige Tierhaltung dienen, insbesondere bei der Geflügelzucht.

Hähnchen mit mehr Fleisch

" Es ist inakzeptabel, dass jedes Jahr 45 Millionen männliche Küken in Deutschland getötet werden ", sagte Ministerin Heinen-Esser. Abhilfe neben der Geschlechterbestimmung im Ei könnte in Zukunft auch das sogenannte " Zweinutzungshuhn " versprechen. Hinter dem seltsamen Begriff verbirgt sich diese Idee: