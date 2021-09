Erftstadt ließ Bürger trotz Überflutungsgefahr schlafen

Statt Großalarm auszulösen und die Anwohner in den gefährdeten Gebieten zu wecken, hat die Feuerwehr aber zunächst nur einzelne Bürger in Sicherheit gebracht. Das haben Recherchen des WDR ergeben. Die Bewohner der Burg in Erftstadt-Blessem wurden am Morgen des 15. Juli zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr aus dem Schlaf gerissen. „Feuerwehrleute standen im Hof und sagten uns, wir müssten hier weg“ , berichtet Bewohner Andreas Negro.

Während Andreas Negro seine Familie und die Mieter der anderen Wohnungen in der historischen Hofanlage weckte und das Nötigste für die Flucht vor dem Hochwasser zusammenpackte, lagen die Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Tiefschlaf.

Feuerwehr weckte Anwohner nicht

Die Feuerwehr weckte weder die unmittelbaren Nachbarn der Burg Blessem, noch gab es in anderen Teilen von Erftstadt Alarm.

Viele Bürger erfuhren erst am Vormittag, dass eine Hochwasserwelle auf ihre Häuser zurollte. Da war es allerdings schon zu spät um Möbel, Elektrogeräte und wichtige persönliche Gegenstände vor dem Wasser in Sicherheit zu bringen. „Jede Stunde, die wir früher gewusst hätten, was da auf uns zukommt, wäre wertvoll gewesen“ , sagt der Vorsitzende des Bürgerforums Blessem, Karl Berger, dem WDR. „Da hätte man noch etwas retten können“ .

Bürgern blieb keine Zeit Fotoalben in Sicherheit zu bringen

So versanken Alben mit unwiederbringlichen Fotos, Erinnerungen an Eltern, Freunde und an die ersten Schultage der Kinder in Schlamm und nach Heizöl stinkendem Wasser.