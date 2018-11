Joachim Wissler vom "Vendôme" in Bergisch Gladbach ist nach Meinung des Restaurantführers "Gault & Millau" unangefochten der beste Koch Nordrhein-Westfalens. Wissler folge "in seiner offensichtlich nie versiegenden Kreativität keinen Moden, Trends und Hypes ", lobte der Gourmetführer "Gault & Millau" in seiner neuen Ausgabe. Auszüge wurden am Sonntag (11.11.2018) bekannt.

Koch Joachim Wissler

Wissler bekam wieder 19,5 von maximal 20 Punkten - eine Note die " Weltklasse-Restaurants" vorbehalten ist. Besonders schwärmten die Restauranttester von Wisslers auf der Holzkohle angegrilltem Lammnacken, confiert mit Holzkohlenbutter in " hinreißendem " Orangen-Pfifferling-Sud.

"Entdeckung des Jahres"

Als Entdeckung des Jahres in Deutschland feierten die Tester außerdem Torben Schuster vom "Gut Lärchenhof" in Pulheim bei Köln, der auf Anhieb 17 Punkte erkochte. Ihn zeichne besonders sein Verständnis für Gemüse und die Vielfalt asiatischer Aromen und Produkte aus.

Starke Aromen aus Köln

Als Aufsteiger des Jahres in NRW zeichneten die Tester den Kölner Maximilian Lorenz aus. " Seine Gerichte bieten viele starke Aromen, die sich gegenseitig perfekt ausbalancieren ", so das Urteil. Für höchste Kreativität und bestmögliche Zubereitung erhielt er 17 von 20 möglichen Punkten.