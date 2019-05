In Düsseldorf wird am Donnerstag (23.05.2019) gegen das geplante NRW - Kita gesetz demonstriert. Von den Vertretern der Demonstration - Kirchen, AWO -Kitas und Gewerkschaften - werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Protest für mehr Geld

Die Protestler fordern eine größere Investition in die Kinderbetreuung und die Auswahlmöglichkeit für Eltern nach flexibleren Betreuungszeiten. Mit dem geplanten Kitagesetz will die Landesregierung zwar über eine Milliarde Euro mehr in die Betreuung investieren. Das Protestbündnis fordert allerdings noch mehr Geld und Personal.

Demo -Beginn am Nachmittag