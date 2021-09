Infos zum Impfen: NRW-Volkshochschulen beginnen "Impfdialoge"

Um zehn Uhr geben der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Startschuss. Sie starten den ersten "Online-Impfdialog" in der Kölner VHS -Zentrale am Neumarkt. "Das Land befindet sich in einer entscheidenden Phase der Pandemie-Bekämpfung" , sagt Karl-Josef Laumann vorab und stellt fest, dass nicht alle das Impfangebot wahrnehmen würden.

"Impfdialoge" in allen Volkshochschulen

Die Volkshochschulen, so das Gesundheitsministerium, könnten in dieser Phase gesellschaftliche Foren für "Impfdialoge" sein. Jede VHS in NRW wird daher Dialogveranstaltungen vor Ort anbieten, um informierte Impfentscheidungen der Menschen zu fördern.

Die nordrheinwestfälischen Volkshochschulen haben nicht nur zahllose Bildungsangebote für jedermann. Sie erreichen auch bildungsbenachteiligte Menschen sowie Zugewanderte mit besonders niedrigen Gesundheits- und Informationskompetenzen.

Köln Vorreiter in "aufsuchenden Impfungen"

Ob es Zufall ist oder Absicht, dass in Köln der erste Impfdialog startet, dazu sagt bisher keiner etwas. In puncto Impfen gilt Köln aber als Vorreiter. Hier fanden bereits im Mai die ersten "aufsuchenden Impfungen" statt. Impfmobile waren und sind bis heute in vielen Stadtteilen unterwegs, um die Impfungen zu den Menschen zu bringen.