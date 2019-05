Die beiden Düsseldorf Kunsthäuser - das NRW-Forum und der Kunstpalast - arbeiten in Zukunft zusammen. Das sei ein Vorschlag Alain Biebers gewesen, teilte die Stadt am Donnerstag (09.05.2019) mit. Er wird in Zukunft der künstlerische Leiter des NRW -Forums bleiben.

Das NRW -Forum soll organisatorisch an den Kunstpalast angebunden werden, damit "Synergien entstehen, der Ehrenhof gestärkt wird und Besucher ein attraktiveres Angebot geboten bekommen." Die Voraussetzung dafür war, dass Alain Bieber seine Arbeit fortsetzt. Er hatte Mitte März 2019 angekündigt, dass NRW -Forum verlassen zu wollen.