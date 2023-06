NRW-Flughäfen: Vorbereitet auf die Sommerferien?

Ver.di: Warteschlangen vorprogrammiert

Verdi-Sprecher Özay Tarim sorgt sich um die Mitarbeitenden am Flughafen

Verdi-Sprecher Özay Tarim bleibt jedoch skeptisch. Seiner Meinung nach seien nämlich die Grund-Probleme keineswegs beseitigt. Es habe in den letzten zwölf Monaten viel zu wenig Neueinstellungen gegeben, die Bezahlung sei zu gering, somit der Job im Kontrollbereich zu unattraktiv, um dringend benötigte Kräfte zu gewinnen. Damit seien erneut längere Warteschlangen vorprogrammiert, so Tarim.

Die Gewerkschaft der Polizei und Bundestagsabgeordnete hatten in den letzten Monaten die Rückführung der Sicherheitskontrollen als Maßnahmen zur Terror-Abwehr in staatliche Hände gefordert.

Rekordbeschäftigung bei Eurowings

Die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sind zuversichtlich, dass der Start in die Sommerferien – auch am verkehrsreichsten Tag des Jahres, Donnerstag dieser Woche – ohne größere Probleme bewältigt werde. Beide Airports bieten schon länger online buchbare Slots für die Sicherheitskontrollen an.

Lange Warteschlangen bleiben dieses Jahr hoffentlich aus