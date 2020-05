Trockenheit in NRW bedroht Baumbestand in den Städten

Um in Zukunft besser für solche Trockenheit gerüstet zu sein, setzt die Stadt Brühl bei Neupflanzungen auf Bäume, der sogenannten " Zukunftsbaumliste Düsseldorf ", die mit der Entwicklung des Klimas gut zurechtkommen. Als Unterpflanzung sollen in Zukunft vor allem Stauden genutzt werden, die Nahrung bieten sollen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten.

Auch Anwohner können helfen

Aktuell brauchen vor allem die jungen Bäume zusätzliches Wasser, am einfachsten erkennt man die an ihrem Stamm: Ist der nicht viel dicker als ein Arm, oder ein Oberschenkel, sind sie wahrscheinlich nicht älter als vier Jahre. Wichtig ist dabei, ausreichend zu gießen: Pro Tag 30 bis 50 Liter und das am besten am Morgen oder am Abend, dann wenn die Sonne nicht mehr so stark scheint und das Wasser nicht direkt wieder verdunstet.