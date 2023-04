Abhängen von NPD-Plakaten vor Europawahl war rechtswidrig

Die Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sehen das anders. Zur Begründung sagte eine Gerichtssprecherin, dass die "Auslegungsgrundsätze für die Erfassung von Meinungsäußerungen verletzt" worden wären, d.h. bei mehreren möglichen Deutungen müsse die angenommen werden, die die Meinungsfreiheit am weitesten auslege.

Meinungsfreiheit oder Volksverhetzung?

Das von der Stadt ohne vorherige Anhörung des Klägers beanstandete Wahlplakat zeigte das Logo der Partei und darunter den Schriftzug "Widerstand jetzt" sowie die Namen deutscher Städte, in denen Migranten Tötungsdelikte an Deutschen begangen haben sollen. Unter der in Rot gedruckten Überschrift "Stoppt die Invasion" stand der Slogan "Migration tötet!"

Das in Mönchengladbach beanstandete Wahlplakat hatte immer wieder Gerichte beschäftigt.