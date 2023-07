Notfallseelsorge: Damit niemand alleine bleiben muss

Seit knapp 25 Jahren leitet Simone Henn-Pausch die Notfall-Seelsorge des evangelischen Kirchenkreises in Solingen. Notfallseelsorger werden von der Leitstelle der Feuerwehr gerufen, ihre Einsatzgebiet ist vielfältig. Sie kümmern sich beispielsweise um Zeugen, Ersthelfer, Opfer oder Angehörige in der ersten Schockphase nach schweren Unfällen, bei Wohnungsbränden oder auch nach einer erfolglosen Reanimation.

Den Sohn verloren

Angelika Mehlau wurde 2006 von Simone Henn-Pausch betreut. Ihr Sohn Marc war mit Freunden unterwegs, saß als Beifahrer bei einem seiner Kumpel auf dem Motorrad, als der über eine rote Ampel fuhr und in einen VW Golf krachte. Marc Mehlau flog 68 Meter durch die Luft.

Seine Verletzungen waren so schwer, dass er vom Klinikum in Solingen in die Neurochirurgie der Uniklinik Düsseldorf ausgeflogen werden musste. Simone Henn-Pausch organisierte damals von der Feuerwehr ein Auto und einen Fahrer, der sie und die Eltern nach Düsseldorf brachte.

„ Wir wären nicht in der Lage gewesen, mit unserem Auto nach Düsseldorf zu fahren. Weil da haben wir dann doch schon gedacht mit Hubschrauber, dass das wahrscheinlich etwas größeres ist ,“ erinnert sich die Mutter.

Dankbar für die seelische Unterstützung

Marcs Mutter Angelika Mehlau

Bis heute ist sie dankbar für die Unterstützung damals in der ersten Schockphase. „ Dass da jemand war, der zuhören würde, wenn wir jetzt viel zu erzählen hätten oder der auch eben still ist, und einfach nur mit uns abwartet. “

Ein halbes Jahr nach dem Unfall ist Marc Mehlau an den Folgen seines Unfalls gestorben.

Notfallseelsorge - ohne Ehrenamtler nicht möglich

Früher haben Pfarrer die Aufgabe des Notfall-Seelsorgers übernommen. Weil aber Pfarreien zusammengelegt werden und es deshalb immer von ihnen weniger gibt, besteht das Team in Solingen inzwischen zur Hälfte aus speziell geschulten Ehrenamtlern, sagt Simone Henn-Pausch: „ Ohne ehrenamtliche Notfall-Seelsorgende wäre die Hälfte des Dienstplanes nicht besetzt. Das würde also bedeuten, wir könnten höchstens noch ein halbes Jahr stemmen, und der Rest des Jahres wäre unbesetzt. “

Vielseitige Ausbildung

Die Ausbildung zum Notfall-Seelsorger umfasst 200 Stunden und dauert etwa ein Jahr. In der Theorie lernen die Ehrenamtler zum Beispiel, wie sie Gespräche mit Betroffenen oder Angehörigen führen. In der Praxis werden ihnen unter anderem die Feuerwachen, die Intensivstationen und die Verabschiedungsräume in gezeigt.

Bevor sie alleine in ihren ersten Einsatz gehen, hospitieren sie bei erfahrenen Kollegen. Einmal im Monat trifft sich das Team der Notfallseelsorge und tauscht sich aus. Zusätzlich finden mehrmals im Jahr Fortbildungen und Supervisionen statt. Rund 100 Mal im Jahr wird ihre Hilfe angefordert.