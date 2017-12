Wer zwischen Radevormwald und Waldbröl außerhalb der Öffnungszeiten einen Arzt braucht, muss sich ab Januar umstellen. Der kassenärztliche Notdienst wurde neu organisiert. Es gibt statt acht nur noch drei Notdienstpraxen. Und damit werden die Wege länger.

Die Notdienstpraxen an den Krankenhäusern in Wipperfürth, Gummersbach und Waldbröl sind vor allem abends und am Wochenende besetzt. An jedem Standort sitzen zwei Ärzte: Einer übernimmt die langen Fahrten zu den Hausbesuchen, der andere arbeitet in der Praxis. Der oberbergische Hausarztverband geht von Wartezeiten von bis zu einer Stunde aus, weil die Bezirke größer sind als vorher.

Mit der neuen Regelung haben Hausärzte seltener Notdienst. Probleme macht aber der kinderärztliche Bereitschaftsdienst, weil es immer weniger Kinderärzte im Oberbergischen Kreis gibt.

Stand: 28.12.2017, 10:15