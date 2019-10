Neben praktischen Modulen, in denen die jungen Ärzte das versorgen von Patienten üben, ging es bei dem Treffen auch darum, einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst – eine sogenannte große Lage – mitzuerleben.

Massenanfall von Verletzten

Dafür wurde der Brand eines Mehrfamilienhauses simuliert, in dem sich noch 30 Menschen befinden. In der Einsatzsprache heißt es dann MANV . Das steht für Massenanfall an Verletzten.

Dieses Szenario hatten sich der leitende Notarzt des Bonner Rettungsdiensts Andreas Bartsch und seine Kollegen für ihre Schüler ausgedacht. Das sind 44 angehende Notärzte, überwiegend aus NRW , aber auch aus Stuttgart und Berlin. Der Übungstag in Bonn war die letzte praktische Einheit, bevor sie ihre Prüfung vor der Ärztekammer haben.

Lernen Ruhe zu bewahren

Ärzte und Komparsen bereiten alles für die Übung vor.

Bei der Übung sollen die angehenden Notärzte lernen, einen kühlen Kopf zu behalten und die Versorgung der Verletzten zu organisieren. "Hilfe, Hilfe"-Rufe sind aus dem verqualmten Gebäude auf der Feuerwache in Bonn-Beuel zu hören. Es ist kein Mehrfamilienhaus, sondern ein Übungsturm.



Doch die Schreie, der Qualm aus der Nebelmaschine und der Löschzug der Feuerwehr mit Martinshorn und Blaulicht lassen den Einsatz real erscheinen. Feuerwehrleute mit Atemschutz rücken vor, bergen Verletzte. Die Notärzte übernehmen sie dann.

Lebensechte Übung dank Schauspielern und Dummies

Sogar ein riesiges Sprungkissen hat die Feuerwehr vor dem Turm aufgebaut. Es komme immer wieder vor, dass Menschen bei solchen Großbränden in Panik aus dem Fenster springen, erklärt Bartsch. Um das zu simulieren und so für die angehenden Notärzte erlebbar zu machen, stürzt gen Ende der Übung eine Puppe, ein sogenannter Dummy, vom Turm in das Sprungkissen.