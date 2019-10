So hat Mette-Marit bei ihrem Deutschland-Besuch bereits eine Kurzgeschichtensammlung norwegischer Autoren vorgestellt. Titel: "Heimatland - Was es bedeutet norwegisch zu sein." In Köln hat das Kronprinzenpaar in einer Buchhandlung an einer Lesung mit anschließender Diskussion teilgenommen.

Lesung in Buchhandlung am Hauptbahnhof

Norwegischer Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit bei einer Lesung in der Buchhandlung Ludwig

Als „Meilenstein ihrer Geschichte“ beurteilt diese Buchhandlung am Kölner Hauptbahnhof den kurzen Besuch des norwegischen Kronenprinzenpaares. Für das Paar geht es am Dienstag weiter nach Frankfurt. Dort wird es die Buchmesse mit eröffnen.

Stand: 14.10.2019, 18:36