Bei der Nordwestbahn am Niederrhein und im Ruhrgebiet fallen an diesem Wochenende und wohl auch zu Wochenbeginn wieder viele Zugverbindungen aus. Rund zehn Prozent der mehr als 100 Lokführer hätten sich krank gemeldet, teilte das Unternehmen am Samstag (12.01.2019) mit.

Am Samstag war vor allem die Linie RB 31 Xanten-Duisburg betroffen. Für Sonntag sind 28 Verbindungen der Linie RB 36 zwischen Duisburg-Ruhrort und Oberhausen in beide Richtungen gestrichen. Betroffen sind auch die Linien RB 31 und RB 10 zwischen Kleve und Düsseldorf. Bahnfahrer sollten im Internet nachschauen, ob ihr Zug fährt, riet eine Unternehmenssprecherin. Auch zu Beginn der Woche könnten einzelne Verbindungen gestrichen werden.