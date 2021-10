Frisch gekürter Nobelpreisträger Benjamin List in Köln

Der 53-jährige Deutsche hat den Preis gemeinsam mit dem Amerikaner David MacMillan für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse erhalten. Mit diesem Werkzeug lassen sich organische Moleküle für Werkstoffe und Arzneimittel bauen.

List hält einen regen Kontakt zur Universität zu Köln, insbesondere zur Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, an der er regelmäßig Lehrveranstaltungen abhält und an der seine Doktorandinnen und Doktoranden promovieren. Am Dienstag kommt er für die Prüfungen zweier Doktoranden nach Köln und darf sich zuvor auf einen Empfang freuen.

Studenten und Doktoranden schätzen List

Professor List ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim a.d. Ruhr und seit 2004 Honorarprofessor am Department für Chemie der Universität zu Köln. Er ist nicht nur bei seinen Kollegen für seine exzellente Forschung angesehen, sondern auch bei seinen Studenten und Doktoranden.

Am Dienstag werden die Kölner „ihren“ Professor und frisch gebackenen Nobelpreisträger mit viel Applaus empfangen.