Das Grundwasser im Kreis Viersen ist extrem mit Nitrat belastet. Nach einem einem Gutachten, das am Dienstagabend (19.06.2018) im Umweltausschuss des Kreises vorgestellt wurde, ist die Belastung zum Teil doppelt so hoch wie die geltenden Grenzwerte. Nitrat kann beim Menschen zu Sauerstoffmangel im Blut führen.

Trinkwasser nicht belastet

Das Trinkwasser ist nicht betroffen

Das Trinkwasser ist allerdings nicht betroffen. Die Belastungen wurden nahe der Erdoberfläche gemessen, in tieferen Schichten ist die Lage weniger dramatisch. Und von dort fördern die Wasserwerke das Trinkwasser. Grund der hohen Nitratbelastung ist die Gülle, mit denen landwirtschaftliche Flächen gedüngt werden.

Kreis will Maßnahmen ergreifen

Dagegen will der Kreis Viersen nun Maßnahmen ergreifen. So sollen Grundwasser-Schutzzonen eingerichtet werden, in denen das Düngen mit Gülle verboten ist. Außerdem soll es striktere Regeln zur Kontrolle von Gülleimporten aus dem Ausland geben.