In Nimwegen startet die 4daagse-Wanderung

In Nimwegen – der niederländischen Nachbarstadt Kleves – startet am Dienstag (16.07.2019) eine große Volkswanderung, die "4daagse". Mehr als 47.000 Wanderer aus 73 Nationen haben sich dazu angemeldet. Sie wandern an vier Tagen durchs Nimwegener Umland. Deshalb heißt das Event "4daagse".

Vor 103 Jahren begann alles als Marschübung des niederländischen Militärs.