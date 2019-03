Retrospektive: Nil Yalter im Museum Ludwig

Im Museum Ludwig hat am Freitag (08.03.2019) mit der Retrospektive der französischen Künstlerin Nil Yalter eine der größten Ausstellungen des Jahres eröffnet. Es ist die erste Einzelausstellung der ungewöhnlichen Künstlerin in Deutschland.

Erste Videokünstlerin in Frankreich

Nil Yalter in Köln

"Exil ist harte Arbeit" – der Titel der Ausstellung beschreibt die Themen ihrer Werke und das Leben der Künstlerin. Nil Yalter, in Kairo geboren, in der Türkei ausgewachsen, zieht in den 1960er-Jahren nach Paris. Dort ist sie schnell Teil der kleinen zeitgenössischen Kunstszene. Als erste Künstlerin im Land arbeitet sie in den 1970er-Jahren mit Video. Sie interviewt türkische Einwanderer über ihr Leben im Exil und verarbeitet das in Multimedia-Installationen.

Alltag als Kunst

In solchen Zelten lebte Yalter mit Nomaden in der Türkei

Yalter interessiert sich besonders für das Alltagsleben von Frauen: In Collagen aus Fotos und Zeichnungen zeigt sie das Leben in einem französischen Frauengefängnis Mitte der 1970er-Jahre. Bei einem Aufenthalt in einem Dorf bei Münster fotografiert und beschreibt sie im Detail, wie deutsche Frauen ihr Haus putzen und im Garten arbeiten. Eines ihrer bekanntesten Werke ist ein Nomadenzelt aus Filz und Tierfellen, inspiriert von ihrer Zeit mit Nomaden in der Türkei.

Schon früh mit Migration und Exil befasst

Eine Kunstschule hat Yalter nie besucht und ist stattdessen viel gereist. Die Themen Migration und Exil ziehen sich als roter Faden durch ihre Arbeit. Die Gemälde, Collagen, Fotos, Zeichnungen und Multimedia-Installationen der letzten vier Jahrzehnte wirken auch heute noch aktuell.