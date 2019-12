Viele Hilfsangebote für Obdachlose

Die Unterstützung für Obdachlose ist in Köln vergleichsweise gut, sagt Andreas Hecht, vom Sozialdienst Katholischer Männer ( SKM ). Der SKM bietet für die Obdachlosen jeden Tag einen Mittagstisch neben dem Kölner Hauptbahnhof an. Außerdem werden die Männer und wenigen Frauen, die auf der Straße leben, umfassend beraten. Viele andere kirchliche und nichtkirchliche Organisationen bieten Hilfsleistungen an. Theoretisch gibt es ausreichend viele Notschlafplätze in Köln, so Andreas Hecht vom SKM , es gibt aber viele Obdachlose, die es psychisch nicht schaffen, in eine solche Einrichtung zu gehen. Zum Beispiel, weil sie ihren Hund nicht mitnehmen dürfen oder auch einfach nur aus Scham.

Video starten, abbrechen mit Escape Armut in NRW. Markt . . 07:59 Min. . UT . Verfügbar bis 04.12.2020. WDR. Von H.-C. Schultze, Gregor Witt.

Stand: 06.12.2019, 16:01